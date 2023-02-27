Erick Perleche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Perleche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Perleche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Perleche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Perleche 15 Ağustos 2000 tarihinde Chiclayo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Erick Anthony Perleche Cruzado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Perleche Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erick Perleche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erick Perleche'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Perleche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erick.perleche/

http://www.facebook.com/erickperlechecruzado

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Erick Perleche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Perleche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Erick Perleche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Perleche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cienciano

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Erick Perleche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Perleche şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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