Erick Solorzano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Solorzano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Solorzano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erick Solorzano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erick Solorzano 24 Şubat 2001 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Erick Francisco Solórzano Medina şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erick Solorzano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erick Solorzano'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erick Solorzano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erick Solorzano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Tijuana U17
1 Temmuz 2019 yılında Tijuana II
1 Temmuz 2021 yılında Cimarrones II
1 Ocak 2023 yılında Pachuca II
30 Haziran 2023 yılında Cimarrones II
Erick Solorzano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erick Solorzano şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.
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