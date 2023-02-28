Erick Wiemberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Wiemberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Wiemberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Wiemberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Wiemberg 20 Haziran 1994 tarihinde Valdivia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Erick Andrés Wiemberg Higuera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Wiemberg Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Erick Wiemberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erick Wiemberg'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Wiemberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Wiemberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erick Wiemberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Wiemberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Valdivia

16 Ocak 2019 yılında La Calera

31 Aralık 2019 yılında Valdivia

30 Temmuz 2020 yılında La Calera

1 Ocak 2023 yılında Colo Colo

Erick Wiemberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Wiemberg şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Erick Wiemberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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