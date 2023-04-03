Erico Cuello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erico Cuello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erico Cuello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erico Cuello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erico Cuello 25 Mayıs 2005 tarihinde Colonia Valdense şehrinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Erico Cuello Gutiérrez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erico Cuello Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erico Cuello, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Erico Cuello'nin Defensor Sporting Club U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erico Cuello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erico Cuello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erico Cuello şuan Defensor Sporting Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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