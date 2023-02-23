Erico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erico 20 Temmuz 1989 tarihinde Juazeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Erico Constantino da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erico Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Erico, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Erico'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında U Cluj

1 Şubat 2013 yılında Guaratinguetá

1 Temmuz 2013 yılında Pandurii

1 Temmuz 2017 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabail

10 Ağustos 2020 yılında UTA Arad

Erico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erico şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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