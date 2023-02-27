Eridon Maloku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eridon Maloku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eridon Maloku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eridon Maloku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eridon Maloku 21 Ocak 2004 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eridon Maloku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eridon Maloku, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eridon Maloku'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Eridon Maloku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eridon Maloku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Drita
Eridon Maloku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eridon Maloku şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Drita Gjilan
Eridon Maloku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U19 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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