Erik Amirkhanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Amirkhanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Amirkhanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erik Amirkhanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erik Amirkhanyan 18 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Էրիկ Ամիրխանյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erik Amirkhanyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Amirkhanyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Amirkhanyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erik Amirkhanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erik Amirkhanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Urartu II
2 Mart 2022 yılında Pyunik II
1 Temmuz 2022 yılında Urartu II
Erik Amirkhanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erik Amirkhanyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Erik Amirkhanyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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