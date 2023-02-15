Erik Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Andersson 3 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Andersson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Erik Andersson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Andersson'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Landskrona

1 Ocak 2015 yılında Malmö FF

30 Mart 2016 yılında Trelleborg

30 Kasım 2016 yılında Malmö FF

24 Mart 2017 yılında Trelleborg

30 Kasım 2017 yılında Malmö FF

9 Ocak 2018 yılında Trelleborg

2 Şubat 2021 yılında GIF Sundsvall

Erik Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Andersson şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Andersson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IK Wormo, Landskrona BoIS

İsveç U20 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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