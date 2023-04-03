Erik Babayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Babayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Babayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erik Babayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erik Babayan 2 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Էրիկ Բաբայան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erik Babayan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Babayan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erik Babayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erik Babayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Erik Babayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erik Babayan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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