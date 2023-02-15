Erik Bjorndahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Bjorndahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Bjorndahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Bjorndahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Bjorndahl 13 Temmuz 1990 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Bjorndahl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Erik Bjorndahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Bjorndahl'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Bjorndahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Bjorndahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Bjorndahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Bjorndahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında BK Forward

1 Şubat 2018 yılında Degerfors

15 Ocak 2020 yılında Örebro SK

28 Temmuz 2021 yılında Västerås SK

30 Kasım 2021 yılında Örebro SK

Erik Bjorndahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Bjorndahl şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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