Erik Bukran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Bukran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Bukran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Bukran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Bukran 6 Aralık 1996 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Bukran Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Bukran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Bukran'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Bukran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Bukran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Bukran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Bukran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd U19

8 Ocak 2015 yılında Hull City U21

31 Ağustos 2016 yılında Diósgyőr

6 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC

18 Temmuz 2022 yılında Békéscsaba

Erik Bukran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Bukran şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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