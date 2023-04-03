Erik Centeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Centeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Centeno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erik Centeno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erik Centeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Centeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Centeno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Centeno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Centeno 29 Haziran 2002 tarihinde Stockton, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Centeno Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 24 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Erik Centeno'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Centenoboyu ve yaşı kaç

Erik Centeno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Centeno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Erik Centeno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Centeno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dallas Academy

1 Temmuz 2020 yılında SAC Academy

21 Nisan 2021 yılında Sacramento FC

31 Temmuz 2021 yılında SAC Academy

1 Ağustos 2021 yılında Pacific Tigers

11 Ocak 2022 yılında Atlanta

15 Mart 2022 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2022 yılında Atlanta

24 Şubat 2023 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2023 yılında Atlanta

Erik Centeno kimdir

Erik Centeno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Centeno şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erik Centeno nereli

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