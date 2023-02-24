Erik Czerna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Czerna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Czerna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Czerna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Czerna 7 Mayıs 2003 tarihinde Kisvárda şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Czérna Erik Gábor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Czerna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Erik Czerna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Czerna'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Czerna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Czerna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Czerna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Czerna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kisvárda U17

1 Temmuz 2020 yılında Kisvárda U19

1 Ocak 2021 yılında Kisvárda II

1 Temmuz 2021 yılında Kisvárda

Erik Czerna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Czerna şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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