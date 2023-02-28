Erik Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Daniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Daniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Daniel 4 Şubat 1992 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Daniel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Erik Daniel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Daniel'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Daniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Daniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Daniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Daniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2012 yılında Slovan Liberec

22 Şubat 2013 yılında Spartak Myjava

22 Temmuz 2016 yılında Ruzomberok

1 Temmuz 2019 yılında Slo. Bratislava

23 Temmuz 2021 yılında Zaglebie Lubin

30 Haziran 2022 yılında Slo. Bratislava

20 Temmuz 2022 yılında Spartak Trnava

Erik Daniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Daniel şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Iskra Holíč (-2006)FK Šardice (2006 - 2007)TJ Iskra Holíč (2007 - 2008)Spartak Myjava (2008 - 2009)FC Slovan Liberec (2009 - 2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.