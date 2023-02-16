Erik Domaschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Domaschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Domaschke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erik Domaschke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Erik Domaschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Domaschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Domaschke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Domaschke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Domaschke 11 Kasım 1985 tarihinde Leipzig şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Domaschke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Erik Domaschke, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Erik Domaschke'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Domaschkeboyu ve yaşı kaç

Erik Domaschke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Domaschke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Erik Domaschke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Domaschke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Sachsen Leipzig

1 Temmuz 2006 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2007 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2009 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2011 yılında Hessen Kassel

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2012 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig II

23 Temmuz 2015 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2017 yılında SV Meppen

Erik Domaschke kimdir

Erik Domaschke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Domaschke şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfB Leipzig (-2004)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erik Domaschke nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Marcel Gotz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Gotz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcel Gotz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Gotz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Suer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Suer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Suer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Suer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
(4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Dennis Lippert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Lippert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dennis Lippert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Lippert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Berna Laçin'in Fahrettin Altun paylaşımı, Gülben Ergen'i kızdırdı: "Sağlık üzerinden yapılan yorum yersiz ve yakışıksız"
Berna Laçin'in Fahrettin Altun paylaşımı, Gülben Ergen'i kızdırdı: "Sağlık üzerinden yapılan yorum yersiz ve yakışıksız"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları