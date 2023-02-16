Erik Domaschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Domaschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Domaschke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Domaschke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Domaschke 11 Kasım 1985 tarihinde Leipzig şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Domaschke Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Erik Domaschke, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Erik Domaschke'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Domaschke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Domaschke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Domaschke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Domaschke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Sachsen Leipzig

1 Temmuz 2006 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2007 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2009 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2011 yılında Hessen Kassel

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2012 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig II

23 Temmuz 2015 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2017 yılında SV Meppen

Erik Domaschke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Domaschke şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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