Erik Engelhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Engelhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Engelhardt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erik Engelhardt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erik Engelhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Engelhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Engelhardt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Engelhardt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Engelhardt 18 Nisan 1998 tarihinde Kulmbach şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Engelhardt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Erik Engelhardt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Engelhardt'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Engelhardtboyu ve yaşı kaç

Erik Engelhardt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Engelhardt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Erik Engelhardt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Engelhardt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2019 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2021 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2022 yılında Osnabrück

Erik Engelhardt kimdir

Erik Engelhardt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Engelhardt şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV 1886 Enchenreuth (2004-2006), SpG FC Ort 1929 / F.C. Wüstenselbitz 1919 (2006-2008), JFG Frankenwald (2008-2010), SpVgg Bayern Hof (2010-2011), 1. FC Nürnberg (2011-2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erik Engelhardt nereli

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