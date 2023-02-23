Erik Exposito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Exposito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Exposito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Exposito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Exposito 23 Haziran 1996 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Erik Alexander Expósito Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Exposito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Erik Exposito, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Erik Exposito'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Exposito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Exposito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erik Exposito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Exposito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında A. Malagueño

1 Ocak 2016 yılında Rayo Cantabria

1 Temmuz 2016 yılında Las Palmas Atl.

31 Ağustos 2018 yılında Córdoba CF

25 Ocak 2019 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2019 yılında Slask Wroclaw

Erik Exposito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Exposito şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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