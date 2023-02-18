Erik Galina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Galina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Galina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Galina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Galina 30 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Galina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neos Sports Consulting GmbH yapmaktadır. Erik Galina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Galina'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Galina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Galina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Galina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Galina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2021 yılında NK Dekani

30 Haziran 2022 yılında FC Koper

21 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

Erik Galina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Galina şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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