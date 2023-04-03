Erik Ghulinyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Ghulinyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Ghulinyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erik Ghulinyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erik Ghulinyan 12 Ekim 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Էրիկ Ղուլինյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erik Ghulinyan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Ghulinyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erik Ghulinyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erik Ghulinyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Urartu II
Erik Ghulinyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erik Ghulinyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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