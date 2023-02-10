Erik Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Godoy 16 Ağu 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Érik Fernando Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Godoy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport & Law Legal Services yapmaktadır. Erik Godoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erik Godoy'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Godoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erik.godoy.2/

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Erik Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Godoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Erik Godoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Tigre

24 Ağu 2017 yılında Belgrano

30 Haziran 2018 yılında Tigre

18 Temmuz 2018 yılında CA Colón

8 Şubat 2019 yılında Vancouver

31 Aralık 2019 yılında CA Colón

22 Ocak 2020 yılında Vancouver

4 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Belgrano

Erik Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Godoy şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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