Erik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Gunnarsson 8 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Gunnarsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players' Choice yapmaktadır. Erik Gunnarsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Gunnarsson'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında IFK U19

5 Haziran 2018 yılında Utsiktens BK

1 Aralık 2018 yılında IFK U19

14 Aralık 2018 yılında IFK Göteborg

3 Nisan 2019 yılında Utsiktens BK

30 Kasım 2019 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2020 yılında Utsiktens BK

Erik Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Gunnarsson şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lerums IS, IFK Göteborg

İsveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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