Erik Hedenquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Hedenquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Hedenquist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Hedenquist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Hedenquist 2 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Hedenquist Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordika Sport Services yapmaktadır. Erik Hedenquist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Hedenquist'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Hedenquist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Hedenquist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Hedenquist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Hedenquist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Utsikt. BK U19

18 Mayıs 2017 yılında Utsiktens BK

19 Şubat 2021 yılında Lindome GIF

28 Mart 2022 yılında Landskrona

Erik Hedenquist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Hedenquist şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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