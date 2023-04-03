Erik Holo Nadj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Holo Nadj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Holo Nadj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erik Holo Nadj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erik Holo Nadj 9 Şubat 2005 tarihinde Bačka Topola şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erik Holo Nadj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Holo Nadj'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Erik Holo Nadj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erik Holo Nadj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FK TSC U17
1 Temmuz 2022 yılında FK TSC U19
Erik Holo Nadj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erik Holo Nadj şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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