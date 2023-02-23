Erik Janza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Janza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Janza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Janza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Janza 21 Haziran 1993 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Erik Janža şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Janza Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Erik Janza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Erik Janza'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Janza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Janza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erik Janza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Janza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NS Mura

31 Ocak 2013 yılında NK Domzale

7 Ocak 2015 yılında NK Maribor

1 Ocak 2017 yılında Viktoria Plzen

13 Temmuz 2017 yılında Pafos FC

30 Haziran 2018 yılında Viktoria Plzen

25 Temmuz 2018 yılında NK Osijek

1 Temmuz 2019 yılında Górnik Zabrze

Erik Janza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Janza şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Janza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ND Mura

Slovenya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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