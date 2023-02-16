Erik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik 5 Nisan 2003 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Erik Vinicius Muniz Gil Figueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RCF SPORTS yapmaktadır. Erik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Erik'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Erik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2022 yılında CSA

Erik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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