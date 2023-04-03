Erik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik 18 Temmuz 1994 tarihinde Nova Repartimento şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Erik Nascimento de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Star Player GROUP yapmaktadır. Erik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erik'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Erik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eriklima94/

Erik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Goiás EC

1 Ocak 2016 yılında Palmeiras

1 Ocak 2018 yılında Atlético-MG

17 Ağustos 2018 yılında Palmeiras

18 Ağustos 2018 yılında Botafogo

26 Temmuz 2019 yılında Palmeiras

4 Ağustos 2019 yılında Yokohama F. M.

1 Ocak 2021 yılında Palmeiras

12 Ocak 2021 yılında CC Yatai

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Erik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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