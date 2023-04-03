Erik Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Kolar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Kolar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erik Kolar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erik Kolar 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Erik Kolář şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erik Kolar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Kolar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Kolar'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erik Kolar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erik Kolar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Erik Kolar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erik Kolar şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Kounice (2013 - 2015)
FK Viktoria Žižkov (2015 - 2020)
AC Sparta Praha (2020 -)
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