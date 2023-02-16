Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Krantz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Krantz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Krantz 29 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Krantz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Krantz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Krantz'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Krantz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Krantz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Erik Krantz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Krantz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Älmhults IF

1 Ocak 2020 yılında Hässleholms IF

18 Şubat 2022 yılında GAIS

Erik Krantz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Krantz şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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