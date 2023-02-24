Erik Kusnyir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Kusnyir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Kusnyir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Kusnyir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Kusnyir 7 Şubat 2000 tarihinde Nyzhniy Koropets, Zakarpattya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Kusnyir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Erik Kusnyir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Erik Kusnyir'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Kusnyir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kushnirovych23/

Erik Kusnyir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Kusnyir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Kusnyir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Kusnyir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2016 yılında Tarpa

14 Şubat 2017 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2017 yılında Debrecen

Erik Kusnyir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Kusnyir şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Erik Kusnyir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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