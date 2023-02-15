Erik Lindell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Lindell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Lindell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Lindell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Lindell 14 Şubat 1996 tarihinde Styrstad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erik Kristian Lindell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Lindell Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Erik Lindell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 4 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Erik Lindell'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Lindell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Lindell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Lindell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Lindell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında Norrköping U21

1 Mart 2015 yılında Sylvia

30 Kasım 2015 yılında Norrköping U21

8 Ocak 2016 yılında Norrköping

8 Ocak 2017 yılında Degerfors

30 Kasım 2018 yılında Norrköping

4 Mart 2019 yılında Degerfors

Erik Lindell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Lindell şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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