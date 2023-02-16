Erik Majetschak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Majetschak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Majetschak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Majetschak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Majetschak 1 Mart 2000 tarihinde Bad Lausick şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Majetschak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Erik Majetschak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Erik Majetschak'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Majetschak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Majetschak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Majetschak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Majetschak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2019 yılında Aue

Erik Majetschak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Majetschak şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Majetschak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bornaer SV (-2009), 1. FC Lok Leipzig (2009-2011), RasenBallsport Leipzig (2011-2018)

Almanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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