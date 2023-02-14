Erik Moran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Moran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Moran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Moran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Moran 25 Mayıs 1991 tarihinde Portugalete şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erik Morán Arribas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Moran Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Erik Moran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 28 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Moran'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Moran Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Moran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erik Moran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Moran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2013 yılında Athletic

29 Ocak 2015 yılında CD Leganés

30 Haziran 2015 yılında Athletic

23 Temmuz 2015 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2016 yılında Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Real Zaragoza

31 Ocak 2017 yılında CD Leganés

2 Ocak 2018 yılında AEK Atina

29 Ocak 2019 yılında Málaga CF

30 Haziran 2019 yılında AEK Atina

9 Ocak 2020 yılında CD Numancia

28 Ağu 2020 yılında Ponferradina

Erik Moran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Moran şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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