Erik Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Nagy 3 Ekim 1994 tarihinde Siklós şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Nagy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Nagy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Nagy'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında K.misleny U17

1 Ocak 2010 yılında Kozármisleny

21 Şubat 2012 yılında Pécsi MFC

28 Ağustos 2012 yılında Ferencváros II

9 Ağustos 2013 yılında Kozármisleny

1 Ağustos 2017 yılında FC Ajka

1 Eylül 2020 yılında Kozármisleny

Erik Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Nagy şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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