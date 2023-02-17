Erik Nissen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Nissen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Nissen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erik Nissen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erik Nissen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Nissen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Nissen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Nissen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Nissen 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Nissen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Erik Nissen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Erik Nissen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Nissenboyu ve yaşı kaç

Erik Nissen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Nissen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Erik Nissen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Nissen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SönderjyskE U19

1 Temmuz 2016 yılında SönderjyskE

4 Ocak 2017 yılında Kolding IF

1 Ocak 2018 yılında FC Fredericia

Erik Nissen kimdir

Erik Nissen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Nissen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erik Nissen nereli

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