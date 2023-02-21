Erik Otrisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Otrisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Otrisal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erik Otrisal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erik Otrisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Otrisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Otrisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Otrisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Otrisal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Otrisal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Otrisal 28 Haziran 1996 tarihinde Myjava şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Erik Otrísal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Otrisal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Otrisal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Otrisal'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Otrisal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Otrisal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Erik Otrisal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Otrisal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FK Senica

5 Mart 2016 yılında Topolcany

31 Aralık 2016 yılında FK Senica

3 Mart 2017 yılında Trnava B

30 Haziran 2017 yılında FK Senica

23 Ağustos 2019 yılında Podbrezova

31 Temmuz 2020 yılında Sokol Lanzhot

4 Ocak 2021 yılında SK Lisen

Erik Otrisal kimdir

Erik Otrisal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Otrisal şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Senica

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Erik Otrisal nereli

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