Erik Palmer Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Palmer Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Palmer Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Palmer Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Palmer Brown 24 Nisan 1997 tarihinde Napoleon, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erik Ross Palmer-Brown şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Palmer Brown Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Erik Palmer Brown, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Palmer Brown'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Palmer Brown Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erikbrown44/

Erik Palmer Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Palmer Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erik Palmer Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Palmer Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2013 yılında Kansas City

1 Şubat 2016 yılında FC Porto B

31 Aralık 2016 yılında Kansas City

24 Mart 2017 yılında Swope Park

30 Kasım 2017 yılında Kansas City

1 Ocak 2018 yılında Man City U23

31 Ocak 2018 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2018 yılında Man City U23

6 Temmuz 2018 yılında NAC Breda

30 Haziran 2019 yılında Man City U23

1 Temmuz 2019 yılında Man. City

5 Ağu 2019 yılında Austria Wien

30 Haziran 2021 yılında Man. City

31 Ağu 2021 yılında Troyes

1 Şubat 2022 yılında Man. City

2 Şubat 2022 yılında Troyes

Erik Palmer Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Palmer Brown şuan Troyes takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Erik Palmer Brown Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 12 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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