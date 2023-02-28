Erik Piloyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Piloyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Piloyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erik Piloyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erik Piloyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Piloyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erik Piloyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Piloyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Piloyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Piloyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Piloyan 29 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Էրիկ Փիլոյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Piloyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Piloyan'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Piloyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Piloyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Erik Piloyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Piloyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banants III

1 Temmuz 2019 yılında Urartu II

29 Temmuz 2021 yılında BKMA Erivan

19 Ocak 2022 yılında Urartu II

1 Temmuz 2022 yılında FC Urartu

Erik Piloyan kimdir

Erik Piloyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Piloyan şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Erik Piloyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Erik Piloyan nereli

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