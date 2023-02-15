Erik Ring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Ring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Ring adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Ring Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Ring 24 Nisan 2002 tarihinde Södertälje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erik Karl Hugo Ring şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Ring Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Erik Ring, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erik Ring'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Ring Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Ring isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Ring Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Ring futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AIK Solna Jgd.

1 Ocak 2019 yılında AIK U17

8 Ocak 2020 yılında AIK U19

9 Eylül 2020 yılında AIK

16 Ocak 2023 yılında Helsingborgs IF

30 Kasım 2023 yılında AIK

Erik Ring Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Ring şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Ring Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Huddinge IF, Segeltorps IF (-2017), AIK Solna (2018-2020)

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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