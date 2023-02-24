Erik Silye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Silye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Silye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Silye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Silye 12 Haziran 1996 tarihinde Orosháza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Silye Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Erik Silye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Silye'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Silye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Silye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Silye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Silye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Békéscsaba U17

23 Ağustos 2013 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2015 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2016 yılında Ferencváros

20 Temmuz 2016 yılında Soroksár

30 Haziran 2017 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2017 yılında Soroksár

30 Haziran 2018 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2018 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2019 yılında Ferencváros

1 Ağustos 2019 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2020 yılında Ferencváros

28 Temmuz 2020 yılında Vasas FC

Erik Silye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Silye şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

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