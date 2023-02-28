Erik Simonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Simonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Simonyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Simonyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Simonyan 12 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Էրիկ Սիմոնյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Simonyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Simonyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Simonyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Simonyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Simonyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Simonyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Urartu

2 Şubat 2022 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2023 yılında FC Urartu

Erik Simonyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Simonyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Erik Simonyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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