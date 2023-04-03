Erik Slezak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Slezak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Slezak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erik Slezak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erik Slezak 11 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Erik Slezák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erik Slezak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Slezak'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erik Slezak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erik Slezak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Zlin U19
12 Ağustos 2022 yılında Holesov
20 Eylül 2022 yılında FC Zlin B
Erik Slezak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erik Slezak şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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