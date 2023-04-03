Erik Slezak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Slezak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Erik Slezak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erik Slezak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.