Erik Sorga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Sorga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Sorga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Sorga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Sorga 8 Temmuz 1999 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Sorga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Erik Sorga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erik Sorga'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Erik Sorga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erik_sorga/

Erik Sorga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Sorga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Sorga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Sorga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında TJK Legion U17

21 Şubat 2016 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2017 yılında FC Flora

8 Ocak 2020 yılında Loudoun United

29 Şubat 2020 yılında D.C. United

12 Ağustos 2021 yılında VVV-Venlo

7 Ocak 2022 yılında D.C. United

8 Ocak 2022 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2023 yılında Lok. Plovdiv

Erik Sorga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Sorga şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Sorga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Štrommi (-2007), TJK Legion (2008-2015)

Estonya takımında 9 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

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