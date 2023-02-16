Erik Tallig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Tallig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Tallig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Tallig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Tallig 10 Ocak 2000 tarihinde Chemnitz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Tallig Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Erik Tallig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Tallig'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Tallig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ede.10/

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Erik Tallig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Tallig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Erik Tallig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Tallig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Chemnitz Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Chemnitz U17

1 Temmuz 2017 yılında Chemnitz U19

1 Temmuz 2018 yılında Chemnitzer FC

23 Temmuz 2020 yılında 1860 München

Erik Tallig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Tallig şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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