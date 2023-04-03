Erik Trautenberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Trautenberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Trautenberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Erik Trautenberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Erik Trautenberger 7 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Erik Trautenberger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Trautenberger'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Erik Trautenberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Erik Trautenberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ağustos 2022 yılında FC Zlin B
Erik Trautenberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Erik Trautenberger şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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