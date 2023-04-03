Erik Trautenberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Trautenberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Erik Trautenberger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erik Trautenberger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.