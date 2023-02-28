Erik Vardanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Vardanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Vardanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Vardanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Vardanyan 8 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Էրիկ Վարդանի Վարդանյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Vardanyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Vardanyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erik Vardanyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Vardanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Vardanyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Vardanyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Vardanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Mika Erewan II

1 Temmuz 2016 yılında Banants II

14 Ağustos 2020 yılında Ararat Yerevan

15 Ağustos 2020 yılında Shirak Gyumri

30 Haziran 2021 yılında Ararat Yerevan

21 Ocak 2022 yılında Shirak Gyumri

Erik Vardanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Vardanyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Vardanyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mika Erewan (-12/2015)

Ermenistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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