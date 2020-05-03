Erik ve karpuz aşerdi, vali evine göndertti 

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışverişe çıkamayan ve erik ile karpuz aşeren hamile Edanur Aykal, Vali Hüseyin Aksoy'a sosyal medyadan meyve isteğini yazdı. Aykal'ın isteği yerine getirilerek, evine karpuz ve erik götürüldü.

Gölcük'ün Piyale Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve hamile olan Edanur Aykal, erik ve karpuz aşerdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışverişe çıkamayan Aykal, çareyi sosyal medyadan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a yazmakta buldu. Aykal, Vali Aksoy'a, "Saygıdeğer valim öncelikle hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim bu mübarek ayda bu berbat hastalıktan bizi alsın çıkarsın inşallah. Benim bir maruzatım olacak, hem de ben 2 canlıyım ondan dolayı çıkamıyorum dışarı. Benim canım karpuz ve erik istiyor. Gidip alamıyoruz, ben de çıkamıyorum. Sesimi duyup bana yardımcı olur musunuz? Sizden rica ediyorum gerçekten artık size yazacak kadar moralim bozuldu yani öyle bir hastalık dolanıyor ki üzülmekten başka yapabildiğimiz bir şey yok sayın valim sesimi duyun" mesajını gönderdi.

GECE YARISI MEYVE TESLİMATI

Mesajı gören Vali Aksoy, durumu Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'a bildirerek, vatandaşın ihtiyacının karşılanması talimatını verdi. Kaymakam Karabulut da aynı zamanda Gölcük Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman'a durumu bildirdi. Saat 00.30'da ilçedeki halden karpuz ve erik alan Kocaman, meyveleri hamile kadının evine götürerek, teslim etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Karpuz ve erikleri alarak, mutlu olan Edanur Aykal, sosyal medya hesabından meyvelerin fotoğrafıyla "Öncelikle bana zaman geçmeden isteklerimi yetiştiren devletimize ve valimize çok teşekkür ediyorum. Bu mübarek günde benim yüzümü güldürdünüz. Rabbim de hepimizi güldürsün. Art arda gelenler bitmiyor. Allah sizden razı olsun" notuyla teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA