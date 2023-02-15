Erik Westermark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Westermark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Westermark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Westermark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Westermark 10 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Westermark Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Erik Westermark, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Westermark'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erik Westermark Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Westermark isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Westermark Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Westermark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2016 yılında Utsiktens BK

8 Ocak 2017 yılında GAIS

16 Ocak 2019 yılında Ljungskile

6 Ocak 2020 yılında Utsiktens BK

Erik Westermark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Westermark şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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