Erik Westgards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Westgards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Westgards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Westgards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Westgards 10 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Westgards Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erik Westgards, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Erik Westgards'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Westgards Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Westgards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Westgards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Westgards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2020 yılında GAIS

Erik Westgards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Westgards şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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