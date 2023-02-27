Eriks Punculs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eriks Punculs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eriks Punculs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eriks Punculs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eriks Punculs 18 Ocak 1994 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ēriks Punculs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eriks Punculs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eriks Punculs, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 23 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Eriks Punculs'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eriks Punculs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eriks Punculs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eriks Punculs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eriks Punculs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Metalurgs

1 Ağustos 2012 yılında Plasencia U19

1 Şubat 2014 yılında Spartaks

1 Mart 2016 yılında Metta

20 Haziran 2016 yılında Riga

27 Temmuz 2018 yılında Liepaja

23 Ocak 2019 yılında Valmiera

8 Mart 2022 yılında Liepaja

31 Aralık 2022 yılında Valmiera

Eriks Punculs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eriks Punculs şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Eriks Punculs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 21 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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