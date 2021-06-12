Eriksen yaşam mücadelesi verirken hakkında atılan Twitler pes dedirtti!
Finlandiya maçında kalbi duran ve apar topar hastaneye kaldırılan Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen hakkında Twitter'da bir çok vicdanları sorgulatan twit atıldı.
EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Müsabakanın 45.dakikasında 29 yaşındaki Christian Eriksen aniden yere yığıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Eriksen'in kalbinin durduğu belirlendi. Sahada kalp masajı yapılan Eriksen daha sonra hastaneye kaldırıldı.
UEFA maçın saat 21.00'da devam edeceğini açıkladı. Genç futbolcu hastanede yaşam mücadelesi verirken hakkında Twitter'da yapılan paylaşımlar pes dedirtti.
İşte o rezil paylaşımlardan bazıları;
Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında? Christian Eriksen öldü mü, sağlık durumu nasıl?